



Группы по всей Северной Америке готовят произраильские митинги и мероприятия

Митинги, пикеты и мероприятия произраильских и еврейских общин планируются и проводятся по всему миру в ответ на нападение на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС.



В Нью-Йорке UJA-Федерации Нью-Йорка объявили о митинге во вторник в 17:00 на площади Дага Хаммаршельда, соорганизатором которого выступили 11 других организаций.



Еврейская федерация северо-восточного Нью-Йорка объявила о митинге солидарности, который начнется сегодня вечером в Конгрегации Бет Эмет в Олбани.

В Чикаго Совет по связям с еврейской общиной запланировал митинг на вторник в 10 часов утра в NSCI в северном пригороде Гленко.



В Бостоне Объединенная еврейская благотворительная организация, Израильско-американский совет Новой Англии и Совет по связям с еврейскими общинами Большого Бостона организовали митинг, который начался в полдень с выступления губернатора Массачусетса Мауры Хили.



Во Флориде Еврейская федерация округов Волусия и Флаглер организовала пикет и мемориал в 18:00 в Ормонд-Бич.



Еврейская федерация Большой Атланты проводит два мероприятия. Во вторник в 19:15 в Сити-Спрингс состоится митинг солидарности. В пятницу в 18:00 в храме Дов Вилкер, региональный директор AJC Атланта, расскажет последние новости о войне.



Еврейская федерация Большого Нэшвилла, штат Теннесси, проведет сегодня вечером в 19:00 митинг с регистрацией.



В Коннектикуте Еврейская федерация Большого Хартфорда проведет ”Митинг солидарности в поддержку Израиля” в Вест-Хартфорд-Тауне в 16:00.



В Канаде Федерация UJA Большого Торонто организовала произраильский митинг, запланированный сегодня вечером на 19:00 на площади Мела Ластмана в Северном Йорке.



Еврейская федерация Оттавы назначила митинг на 19:30 в Еврейском общественном центре Soloway.