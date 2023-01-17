



Группа сенаторов США бойкотирует Бен-Гвира и Смотрича

Двухпартийная делегация сенаторов США, отправляющаяся сегодня с визитом в Израиль, заявила, что не заинтересована во встречах с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром финансов Бецалелем Смотричем.



Об этом сообщает портал Walla, цитируя двух израильских официальных лиц и американский источник.



Отмечается, что группа сенаторов является частью сенатского лобби по продвижению соглашений Авраама и едет в Израиль в качестве последнего этапа тура по Ближнему Востоку.



Делегацию возглавляют сенатор Джеки Розен, демократ от Невады, и Джеймс Лэнкфорд, республиканец из Оклахомы. Ожидается, что завтра они встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а затем со спикером Кнессета Амиром Охана, лидером оппозиции Яиром Лапидом и членами лобби Кнессета по соглашениям Авраама.



Источник в офисе Джеки Розен рассказал, что она попросила не проводить встреч с такими министрами, как Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир. По словам высокопоставленных источников в МИД, такой встречи не будет.



На это уже отреагировал Лапид, написав в Twitter: "Пришло время принять факты: с правительством расистов и экстремистов США больше не являются ближайшим союзником Израиля".

