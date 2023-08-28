



Группа израильских подростков завила об отказе от службы в армии

Группа подростков подписалась под совместным письмом, в котором заявила, что откажется от призыва в армию, в знак протеста против попыток правительства реформировать судебную систему и многолетнего контроля Израиля над Иудеей и Самарией.



В заявлении, сделанном в воскресенье, 27 августа, 12-классники объявили, что раскроют письмо во время запланированной акции протеста в гимназии Герцлии в Тель-Авиве 3 сентября, в день начала учебного года, пишет издание The Times of Israel.



По данным 13 канала, на данный момент совместное письмо подписали не менее двухсот подростков.



“Мы собираемся захватить Еврейскую гимназию Герцлии… а также мы будем учить всему, что Йоав Киш не хочет, чтобы мы знали”, — говорится в заявлении со ссылкой на министра образования.



Подростки заявили, что они также проведут на лужайке “альтернативные занятия о настоящей демократии и сопротивлении”, в которых выступят активисты и правозащитики, занимающихся вопросами изменения климата, правами трансгендеров и документирующих предполагаемые нарушения прав в Иудеи и Самарии.



“В последние недели мы решили, что должны что-то сделать”, — заявил в видеообращении Таль Митник, один из организаторов инициативы “Молодежь против диктатуры”.



“Мы должны остановить пересмотр судебной системы и прекратить участие в военных действиях, которые служат поселениям и оккупации, — заявил 17-летний парень. - Мы решили использовать нашу силу, как тех, кто предназначен для военной службы, чтобы выразить протест и заявить, что мы не пойдем на военную службу”.



В прошлом уже были многочисленные случаи, когда небольшие группы 12-классников отказывались служить в Силах обороны Израиля в знак протеста против политики страны в отношении палестинцев.



