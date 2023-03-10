



Гросси останется главой МАГАТЭ на второй срок

Как заявили дипломаты на встрече за закрытыми дверями, Совет управляющих 35 стран ООН по надзору за ядерной энергетикой в пятницу поддержал повторное назначение аргентинца Рафаэля Гросси на второй четырехлетний срок в качестве генерального директора наблюдательного органа.



По словам дипломатов, правление Международного агентства по атомной энергии утвердило его повторное назначение путем аккламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не выразила возражений.



Решение подлежит утверждению Генеральной конференцией МАГАТЭ, ежегодной встречей всех государств-членов, которая проводится осенью.



