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Гросси останется главой МАГАТЭ на второй срок
10.03.2023 11:57 Ирина Демьянова

Гросси останется главой МАГАТЭ на второй срок

Как заявили дипломаты на встрече за закрытыми дверями, Совет управляющих 35 стран ООН по надзору за ядерной энергетикой в пятницу поддержал повторное назначение аргентинца Рафаэля Гросси на второй четырехлетний срок в качестве генерального директора наблюдательного органа.

По словам дипломатов, правление Международного агентства по атомной энергии утвердило его повторное назначение путем аккламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не выразила возражений. 

Решение подлежит утверждению Генеральной конференцией МАГАТЭ, ежегодной встречей всех государств-членов, которая проводится осенью.

 

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