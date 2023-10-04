



Гринблатт: нормализация близко, в Эр-Рияд пришло осознание

Бывший посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт считает, что Израиль и Саудовская Аравия как никогда близки к достижению соглашения о нормализации отношений.



Такой прогноз он озвучил в интервью газете "Исраэль Хайом", рассказав о том, как сильно изменилось за последнее время отношение к израильтянам в стране, где он в настоящее время активно ведет бизнес.



По словам Гринблатта, он спокойно ходит в кипе по улицам, ресторанам и торговым центрам Саудовской Аравии, и еще ни разу не сталкивался с негативной реакцией.



"Я бы сказал, что они уважают нас даже больше, чем многих европейцев. Так что изменения драматичны, и я испытываю по этому поводу большой оптимизм и надежду", - отметил он.



По мнению Гринблатта, Саудовская Аравия и страны Персидского залива на сегодняшний день переживают "невероятную трансформацию", которая включает, в том числе, открытие границ для израильтян. Он подчеркнул, что в Эр-Рияде осознали, как изменился мир, и тот факт, что теперь придется адаптироваться, для чего страна даже разработала амбициозный план к 2030 году.



"То, что наследный принц Салман сказал в интервью Fox New, очень удивительно. Он сказал, что с каждым днем мы становимся все ближе, и сформулировал то, что он хочет сделать для палестинцев. Хотя они (саудиты, - ред.) очень поддерживали палестинский народ, я считаю, что они разочарованы руководством ПА", - добавил он.