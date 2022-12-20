



Гренландия остановила соглашение о рыболовстве с Россией

Гренландия отказалась продлевать соглашение о рыболовстве с Россией на следующий год, заявило профильное министерство автономной территории Дании.



В ведомстве пояснили журналистам, что решение связано с "сокращением запасов некоторых видов рыб". Ранее Гренландия заявляла, что будет выполнять все санкции, введенные в отношении РФ, сообщило AFP



Соглашение Россия и Гренландия заключили еще в 1992 году, с тех пор регулярно его продлевали.



Речь идет о правах для Гренландии добывать в Баренцевом море треску, рыбаки из России взамен получали доступ к рыбе в водах Гренландии.



Один из пакетов санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, предусматривает запрет для российских судов швартоваться в портах ЕС.