



Греция запретила ответвление неонацистской партии после выборов 21 мая

Верховный суд Греции запретил партии, связанной с неонацистской группой "Золотая заря", участвовать во всеобщих выборах 21 мая, сообщает TOI со ссылкой на судебный источник.



Крайне правая партия эллинов Илиаса Касидиариса, осужденного лидера ныне расформированной партии "Золотая заря", не сможет выставлять кандидатов, постановил суд.



Небольшая националистическая партия "Эллины" была создана в 2020 году Касидиарисом, бывшим представителем и депутатом "Золотой зари", за несколько месяцев до того, как его посадили в тюрьму.



Касидиарис был одним из нескольких высокопоставленных членов "Золотой зари", приговоренных к суровым срокам тюремного заключения в октябре 2020 года судом, который назвал неонацистскую партию преступной организацией.



Но это не помешало ему проповедовать своим сторонникам через голосовые сообщения из тюрьмы и вести канал на YouTube с более чем 120 000 подписчиков.



