



Греция оградится от Турции забором

Греция намерена оградиться от Турции забором, который будет построен вдоль сухопутного коридора по всей длине реки Марица.



Такое заявление сделал министр гражданской защиты Греции Такис Теодорикакос в интервью Skai.



Он подчеркнул, что правительство решило построить 140-километровое ограждение.



"Немедленное решение - это строительство первых 35 километров в центральной точке, с бюджетом 100 миллионов евро, для чего министерство защиты граждан в сотрудничестве с министерством обороны завершило исследование", - отметил он.



По словам Теодорикакос, теперь ожидается формальное одобрение от министерства финансов страны для того, чтобы провести тендер.