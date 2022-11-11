



Греция обвинила Турцию в зарабатывании денег на россиянах в обход санкций

Обвинение в несоблюдении антироссийских санкций и зарабатывании денег на российских отдыхающих, пока другие государства несут финансовые потерями, предъявил Турции МИД Греции. Автором такого заявления выступил первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис во время заседания спецгруппы из Средиземноморья и Ближнего Востока Парламентской ассамблеи НАТО.



Турция имеет "особую экономическую выгоду" за счет обхода санкций, продолжая получать доход от туристов из России. Ранее турецкие власти не раз заявляли, что отказываются присоединяться к антироссийским санкциям.



Варвициотис напомнил, что турецкая сторона вместо отмены российского туризма, напротив, увеличила количество мест в своих самолетах для перевозки россиян на собственные курорты и предоставила свои порты для стоянки яхтам российских олигархов.



Любые торговые соглашения сейчас жизненно важны для Турции, в которой инфляция преодолевает рекордный барьер в 80%. Этот факт бьет по популярности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



По мнению экономистов, доходы от туризма в этом году будут еще более важны для пляжной страны, чтобы глава государства имел возможность обеспечить население социальной поддержкой.



По официальным данным, российский рынок является вторым по величине для турецкого туризма: только за первые семь месяцев года страну посетили более 2 млн россиян. Напомним, в августе Вашингтон предостерег турецкие компании от любого сотрудничества с находящимися под санкциями россиянами. В то же время Анкара заявила, что улучшит торговые отношения со своими соседями, но не пойдет против санкций.



В ноябре власти Турецкой Республики наложили запрет на вход российских самолетов с двойной регистрацией в свое воздушное пространство. При этом на российских путешественниках, планировавших отдохнуть на курортах Турции, новые мероприятия не повлияли. Как уверяют эксперты, россияне летают в Турцию или на самолетах турецких авиакомпаний или на лайнерах, имеющих российскую регистрацию.