



Греция обвинила Турцию в подрыве единства в НАТО

Официальные лица Турции подрывают единство в НАТО своими заявлениями.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Греции.

По данным МИД, союзники и партнеры в НАТО будут проинформированы об этом.

"Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы стало ясно, кто подрывает единство нашего альянса, особенно в это опасное время", - сказано в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, Греция продолжит действовать на основе международного и морского права как опоры стабильности и безопасности во всем регионе.