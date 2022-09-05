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Греция обвинила Турцию в подрыве единства в НАТО
05.09.2022 09:46 Алина Груднева

Греция обвинила Турцию в подрыве единства в НАТО

Официальные лица Турции подрывают единство в НАТО своими заявлениями.

 
Об этом заявили в министерстве иностранных дел Греции.
 
По данным МИД, союзники и партнеры в НАТО будут проинформированы об этом.
 
"Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы стало ясно, кто подрывает единство нашего альянса, особенно в это опасное время", - сказано в сообщении.
 
По данным внешнеполитического ведомства, Греция продолжит действовать на основе международного и морского права как опоры стабильности и безопасности во всем регионе. 

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