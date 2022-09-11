



Греция не верит в войну с Турцией

Греция выступает против против напряженности в отношениях с соседним союзником по НАТО, особенно, с Турцией.

Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он говорит, что не может себе представить, чтобы напряженность в отношениях с соседним союзником по НАТО могла когда-либо перерасти в вооруженный конфликт.

На вопрос АР, может ли недавняя эскалации стать прелюдией к вооруженному конфликту, премьер Греции с ответил отрицательно.

"Я не верю, что это когда-нибудь произойдет. И если бы, не дай Бог, это произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ. И я думаю, что они прекрасно это знают. Турция знает о возможностях греческих сил",— говорит Мицотакис.