



Греция готова "протянуть руку дружбы" Турции

Греция готова "протянуть руку дружбы" своему региональному сопернику и соседу Турции, заявил в четверг премьер-министр Греции, обвинив при этом президента Эрдогана в разжигании антигреческих настроений внутри страны.



Напряженность между двумя союзниками по НАТО в последнее время снова обострилась на фоне расхождений во мнениях по ряду вопросов. За последние полвека Турция и Греция трижды оказывались на грани войны.



"Я желаю, чтобы даже с опозданием наши соседи выбрали путь деэскалации, законности, мирного сосуществования без риторических всплесков, но с конструктивными действиями", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Митостакис после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Афинах, добавив, что разногласия должны быть урегулированы мирным путем, как того хочет "греческий народ, турецкий народ и вся Европа".



Споры между Грецией и Турцией включают морские границы в Эгейском море и восточном Средиземноморье, которые влияют на права на разведку месторождений энергоносителей. Турция также раскритиковала Грецию за сохранение военного присутствия на восточных греческих островах, которое, по ее словам, нарушает международные договоры.



Греция возражает, что она сталкивается с прямой угрозой со стороны Турции, которая имеет значительное военное присутствие на турецком побережье напротив островов и с ужасом отреагировала на заявления турецких официальных лиц о том, что суверенитет некоторых обитаемых греческих островов может быть оспорен.



"Не должно быть так, чтобы партнеры по НАТО ставили под сомнение суверенитет друг друга", — сказал Шольц на короткой совместной пресс-конференции с Мицотакисом после их встречи. — "Все вопросы должны решаться путем диалога и на основе международного права. И мы полностью согласны с этим".



Мицотакис сказал, что "поистине позорно" то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "не видит, что заходит в тупик, когда отравляет свой народ ложью против Греции. Потому что наши соседи и все наши союзники знают, что греческие острова никому не угрожают".