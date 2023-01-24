



Гражданин США, 7 лет находящийся в тюрьме в Иране, прекратил недельную голодовку

Американо-иранский гражданин, отбывающий наказание в тюрьме в Тегеране, в понедельник, 23 января, завершил семидневную голодовку, заявив, что он потерял почти пять килограмм, но чувствует прилив сил в своей решимости бороться за освобождение американских заключенных.



Сиамак Намази, который находится под стражей с октября 2015 года, сказал, что его забастовка ознаменовала седьмую годовщину решения Вашингтона исключить его из числа заключенных, в результате которого пять других американцев были освобождены после подписания исторического соглашения о денуклеаризации с Ираном.



Согласно заявлению, опубликованному его адвокатом, Намази призвал президента США Джо Байдена каждый день в течение одной минуты размышлять о бедственном положении американских заключенных в Иране — по одной “за каждый из семи лет свободы, которые он потерял” после обмена заключенными. “Я объявил голодовку, потому что на собственном горьком опыте убедился, что президенты США склонны больше полагаться на свой политический термометр, чем на свой моральный компас, когда решают, заключать ли заключенную сделку с Ираном”, – сказал он. “Я отказывал себе в еде целую неделю, чтобы, президент Байден мог осознать, насколько отчаянным стало положение американских заложников здесь”.



По словам его адвоката, Намази потерял около 5 кг, а во время голодовки его кровяное давление подскочило выше нормы.



Намази запретили покидать страну после приезда в 2015 году и приговорили к 10 годам заключения за сотрудничество с иностранным правительством, обвинения, которые он отрицает и которые официальные лица США назвали беспочвенными. После того, как Дональд Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, администрация Байдена попыталась восстановить ее, а также настаивала на том, что пакт не может быть заключен без освобождения заключенных американцев. Но после кропотливых переговоров Байден признал, что сделка фактически мертва.



Тегеран, как правило, отказывается признавать двойное гражданство, а ранее в этом месяце объявил о казни британо-иранского гражданина Алирезы Акбари, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании.