



Граждане трех стран покинули Газу через КПП "Рафиах"

В среду, 1 ноября, граждане трех стран покинули Газу через открывшийся египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах".



По данным министерства иностранных дел Франции, пятеро французов были среди десятков обладателей двойного гражданства и серьезно раненых, которые смогли пересечь границу. Их встретили представители посольства в Египте. Франция благодарит Каир за содействие.



Правительство Великобритании также подтверждает, что были граждане Соединенного Королевства. Их точное число не раскрывается.



Госдепартамент США также подтвердил, что первая группа иностранцев, включая американцев, покинула Газу. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, сотрудники консульства окажут им дальнейшую помощь.