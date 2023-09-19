



Гражданам рекомендуется иметь при себе оружие даже в местах молитвы и отдыха

Пресс-секретарь полиции Эли Леви выступил с заявлением: "В течение нескольких недель, предшествовавших празднику Тишрей, система безопасности зафиксировала резкое увеличение числа тревожных инцидентов и сигналов.



Даже сейчас, за несколько дней до Йом-кипура и в разгар праздничного периода, поступают десятки предупреждений, что, наряду с ростом подстрекательства к терроризму в Интернете, заставило полицию Израиля широко задействовать тысячи боевых полицейских МАГАВа и волонтеров. Цель этого - предотвращение террористических инцидентов, поддержание общественной безопасности и быстрое реагирование на обращения.



Сегодня мы повторяем призыв начальника полиции и штаба по борьбе с террором и призываем население, владеющее оружием и умеющее им пользоваться в случае необходимости, иметь при себе оружие в эти дни даже в местах молитвы и семейного отдыха".

