



Граница Турция-Армения открылась впервые за 35 лет, чтобы пропустить помощь

Пограничные ворота между давно враждующими Турцией и Арменией были открыты впервые за 35 лет, чтобы пропустить помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений на юге Турции, сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.



Спецпосланник Турции в Армении Сердар Кылыч опубликовал в Твиттере фотографии грузовиков, проезжающих через контрольно-пропускной пункт Аликан на турецкой стороне реки Аракс, разделяющей две страны.



“Я всегда буду помнить щедрую помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе Турции”, – сказал Кылыч, поблагодарив армянских официальных лиц. Anadolu сообщила, что в последний раз переход использовался для отправки помощи от Турецкого Красного Полумесяца в пострадавшую от землетрясения Армению в 1988 году.



Анкара не имеет дипломатических или коммерческих отношений с Ереваном с 1990-х годов. Они напряжены, первую очередь из-за обвинений Армении в геноциде, когда 1,5 миллиона человек были убиты в 1915 году Османской империей. Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими войсками во время Первой мировой войны, но оспаривает эти цифры и отрицает, что это было систематическим.