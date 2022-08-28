



"Готовит сани летом": Беннет ведет переговоры о своем будущем

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в настоящее время ведет переговоры с различными высокотехнологичными компаниями, а также компаниями из других сфер о возможности своего вступления в их ряды после следующих выборов в ноябре.



По данным репортера 12-го канала израильского ТВ Ярон Авраама, 16 августа Беннет посетил киберкомпанию Talon, разрабатывающую безопасный веб-браузер.



В канцелярии экс-премьера прокомментировали это так: "Беннет время от времени встречается с высокотехнологичными компаниями и другими компаниями. В отношении будущего ничего не согласовано".



Как отмечает "Аруц Шева", в прошлом Беннет был весьма успешен в частном секторе. Его опыт в сфере высоких технологий принес ему более 15 миллионов долларов.