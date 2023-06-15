



Готлиб предостерегает “Ликуд”: у меня огромная власть над избирателями

Депутат Тали Готлиб предостерегает “Ликуд”от применения к ней санкций после того, как она бросила вызов политике партии и отказалась снять свою кандидатуру для избрания в ключевую комиссию по отбору судей.



Готлиб потерпела убедительное поражение на вчерашнем голосовании.



Ранее сегодня министр “Ликуда” Мики Зоар заявил, что Готлиб может быть исключена из фракции, если она “не поддержит линию”.



Но Готлиб сама угрожает партии, сообщая новостному сайту Ynet, что “Ликуд” не имеет права наказывать ее, потому что нет обязательств по соблюдению партийной дисциплины при тайном голосовании.



“Меня не только не могут изгнать из фракции, поверьте — для них лучше, если меня не отстранят”, — говорит депутат.



“Я говорю им недвусмысленно, говорю с восемью восклицательных знаков, никаких санкций ко мне не применят“, — подчеркивает она.



Готлиб утверждает, что обладает “огромной властью среди правых избирателей“, и говорит, что она “уверена, что правые избиратели выйдут на улицы“ вместо нее.







