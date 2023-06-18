



Готлиб: Нетаниягу хотел, чтобы я поддержала кандидата от оппозиции

Депутат от партии “Ликуд” Тали Готлиб набросилась на премьер-министра Биньямина Нетаниягу после того, как общественная телерадиокомпания Kan сообщила, что премьер-министр заявил, что на прошлой неделе он начал бы продвигать закон об изменении состава комиссии по отбору судей, если бы не ее отказ выйти из гонки.



В своем твите Готлиб также обвиняет Нетаниягу в том, что он пытался заставить ее поддержать кандидата от оппозиции Карин Эльхарар, которая в итоге получила место в комиссии.



“Пожалуйста, предположим, что мы не все идиоты. В вашем офисе мне сказали, что в любом случае не имеет значения, кто будет выбран, потому что сразу же изменится структура комиccии, когда вы попытаетесь убедить меня проголосовать за [Карин] Эльхарар”, — говорит Готлиб.



В ответ “Ликуд” отрицает, что Нетаниягу попросил Готлиб проголосовать за Эльхарар.



“Все, что от нее требовалось, — это поддерживать коалиционную дисциплину и снять свою кандидатуру“, — говорится в сообщении партии.

