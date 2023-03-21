



Государство рэкета: 73% владельцев бизнесов платят бандитам



Отчет Ха Шомер Ха Хадаш показывает, что в 2022 году 73% всех владельцев бизнеса и фермеров сталкивались с вымогательством или угрозой вымогательства. Из тех респондентов, которые заявили, что их шантажировали, 39% были вынуждены платить “протекшн”, а 15% платили косвенно, в виде зарплат наемных работников, навязанных работодателю.



Четверо из десяти израильтян из отраслей строительства, инфраструктуры, торговли, сельского хозяйства и промышленности - платят протекшн. Они делают это из-за страха причинить ущерб имуществу, из-за отсутствия доверия к правоохранительной системе или из-за страха за свою жизнь и жизнь членов своей семьи и соратников.



"Полиция подвергается угрозам, адвокаты подвергаются угрозам, судьи подвергаются угрозам. Справедливого суда не будет. Поймите - пуля стоит шекель. Вся система правосудия, стоящая безумных денег, не дает никаких результатов", - сказал один из шантажируемых после того, как его спросили, почему он не обратился в полицию.



Географическая сегментация, представленная в отчете Хашомер Ха Хадаш, показывает, что в среднем 90% бизнесменов сталкивались с этим явлением лично или лично знают кого-то, кто подвергся вымогательству. Удивительно, но данные также очень высоки в Гуш-Дане (72%), в Шарон (79%) и в южной прибрежной зоне (81%). Это бич страны, как уже не раз говорилось, а теперь есть еще и сегментация, которая доказывает, что в стране нет региона, который бы не пострадал от этого.



Больше всего от рэкета страдает отрасль строительства и инфраструктуры, где 84% опрошенных приходилось иметь дело с криминальными элементами, и только в 16% случаев правоохранительным органам удалось справиться с ними.



Методы преступников продолжают совершенствоваться. Это может быть прямая или скрытая угроза, иногда порча имущества или кража происходит еще до требования оплаты, иногда вымогатель просит нанять работников только у определенного подрядчика или из определенной семьи по цене выше среднерыночной.



Еще один популярный в последнее время метод - "компании" (представители вымогателей) создают контракты и соглашения на оказание услуг, например, услуг по управлению или продвижению бизнеса, но на практике, кроме получения оплаты, никакого вознаграждения не получают". Таков сегодня законный метод вымогательства", - говорится в отчете.



Участников опроса попросили ответить, исходя из своих ощущений, в какой степени существует опасение за жизнь человека в результате угрозы вымогательства. Около трети респондентов определили страх как "высокий", а 42% - как "средний". 74% в той или иной степени опасаются за свою жизнь, но только 55% респондентов обратились в полицию после после получения “черной метки”.