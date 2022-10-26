



Государство Израиль создало государство Гуш-Дан и еще два ничтожных государства

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович выступил я тяжелыми обвинениями в адрес израильских властей.



Данилович сказал: “Мы движемся к драматическому медицинскому кризису в Сороке. Государство Израиль создало государство Гуш-Дан и еще два ничтожных государства с низким социально-экономическим статусом и нееврейским большинством".



"Я говорю, что ситуация, когда нет государственного бюджета, ненормальна. Я не могу работать на долгосрочную перспективу. Государство Израиль уже должно позаботиться о 2050 годе, но в сегодняшней ситуации мы движемся от кризиса к кризису. Кто-нибудь пытался пригласить логопеда? Вы знаете, что возможность начать лечение аутизма иногда может занять до года?"



Позже Данилович прокомментировал ситуацию с медициной в Беэр-Шеве и сказал, что "скоро нас ждет драматический медицинский кризис в единственной больнице Негева - медицинском центре "Сорока". Даже если врачу не хватает двух баллов в психометрическом тесте, он может быть отличным врачом. Алия 1990-х годов скоро уйдет на пенсию, и тогда наступит значительный кризис".



Кроме того, он обрушился на поведение министерства транспорта при эксплуатации поездов: "Как вы думаете, есть ли смысл в том, что между мегаполисом и мегаполисом нет скоростных поездов? Почему поезд между Беэр-Шевой и Тель-Авивом ходит медленнее, чем в предыдущие годы? Почему нет прямых поездов? Я не верю в концепцию периферийной страны" Такая маленькая, что периферии нет. Как долго мы будем ждать аэропорт в Набатим? Сколько комитетов? Сколько бюрократии?".



"Я уважаю военных, но мы не армия, у которой есть государство, а государство, у которого есть армия. Мы должны решать и принимать решения. Если мы не сможем спланировать на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере обеспечения личной безопасности, мы потеряем значительную часть государства", - сказал Данилович.

