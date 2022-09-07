



Государственный свидетель против Галя Хирша - его собственный адвокат





В связи с истечением срока судебного запрета израильские СМИ опубликовали имя государственного свидетеля против бригадного генерала Галя Хирша.



Хирш был обвинения в коррупционных сделках и взяточничестве в Грузии, где работала его компания Defensive Shield. Это похоронило его карьеру.



Государственный свидетель против Хирша - человек, который был его адвокатом, Гур Финкельштейн.



Самого Финкельштейна, кроме прочего, подозревали в попытке организовать убийство любовника его бывшей жены. Его, однако, оправдал БАГАЦ.



Финкельштейн представлял интересы Хирша, Одеда Шахнаи и Михаэля Биньямини, проходивших по делу Defensive Shield.



Теперь адвокаты Хирша утверждают, что обвинения против него основываются на показаниях свидетеля, которому нельзя верить. Прокуратура со своей стороны, утверждает, что Финкельштейн предоставил “ценную информацию в реальном времени”.