



Государственный прокурор решил не возбуждать дело против Нетаниягу



Государственный прокурор Амит Айсман решил не открывать уголовное расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщает канал КАН.



Подарки, некоторые из которых были ценными, были получены Нетаниягу во время его предыдущих каденций. Среди подарков, которые получил Нетаниягу и которые исчезли, - подарки от президента США, президента России, канцлера Германии, президента Франции и Папы Римского.



В своем решении Айсман поясняет, что "тот факт, что подарки не были найдены после того, как они были использованы для демонстрации, сам по себе не обязательно указывает на подозрение в совершении уголовного преступления, и в любом случае доказательная инфраструктура, существующая на данный момент, не устанавливает обоснованного подозрения, оправдывающего начало экспертизы или уголовного расследования".