



Государственный контролер бьет тревогу о преступности в арабском секторе

Поскольку число убийств в израильском арабском сообществе продолжает расти, а правительство обсуждает увеличение инвестиций в полицию или участие ШАБАКа, по данным “Инициатив Авраама”, было предпринято мало арестов и обвинений в отношении убийц. По этим данным, в 2023 году в результате преступного насилия погибло около 102 человек. В связи с этими убийствами было произведено 32 ареста, по которым было предъявлено 12 обвинений.



В 2022 году за тот же период было всего 38 убийств, три ареста и восемь обвинений. Подавляющее большинство смертей произошло от огнестрельного оружия.



Государственный контролер Матаньяху Энглман заявил в понедельник, что “потерял сон” из-за этой проблемы, и что будет проведена новая проверка эффективности правительства в борьбе с ростом насилия.



“В течение длительного времени мы предупреждали о серьезных недостатках в отношении к насилию в арабском сообществе”, – сказал Энглман. “В 2021 году мы опубликовали всеобъемлющий отчет о работе полиции в отношении оружия и инцидентов со стрельбой в арабских общинах. Даже тогда в отчете были обнаружены чрезвычайно тревожные данные”.



Отчет показал, что 94% израильских инцидентов со стрельбой произошли в арабском особществе, и только по 5% случаям были предъявлены обвинения.





В 2019 году полицией было изъято всего 19 единиц оружия, что ничтожно мало по сравнению с оружием, изъятым в ходе полицейских рейдов в 2023 году.

Полиция Северного округа заявила в прошлый понедельник, что с начала года она изъяла 340 единиц незаконного оружия.



Офис Государственного контролера опубликовал отчет, в котором указывалось, что 29% израильских арабов не являются экономически активными, и это может привести к росту преступности. Данные “Инициативы Авраама” за 2022 год и первый квартал 2023 года показывают, что подавляющее большинство жертв составляли мужчины в возрасте 30 лет и младше.



“Я призываю премьер-министра и министра национальной безопасности принять меры для исправления недостатков, выявленных в отчетах государственного контролера относительно пресечения преступности в арабском сообществе”, – сказал он.