



Государственные бюджеты: Кто стоит за кампанией отказников ЦАХАЛа



Специалист по пиару Итай Бен Хорин - один из ведущих главных персонажей, организующих противодействие реформам. Большой материал о нем опубликовало издание Макор Ришон. Бен Хорин работает как правило, за кулисами. Он связан с такими движениями, как Братья по Оружию, движением адвокатов и различными письмами экономистов, а в последнее время высказывается как человек, представляющий широкое движение против реформы.



В своем сообщении на Facebook на прошлой неделе (впоследствии удаленном) Бен Хорин предупредил, что "с великой скорбью на следующей неделе будут открыты врата ада в отношении Государства Израиль". В репортаже Решет Бет в понедельник приводились его слова, сказанные на встрече руководства фермы с Гистадрутом, что "в среду состоится мероприятие, на котором будет объявлено о массовом отказе от службы солдат запаса". Было объявлено, что речь идет о списке из не менее чем двадцати тысяч отказников.



Но это лишь часть истории Бена Хорина. У него есть и вторая сторона, "государственная". Наряду с радикальной борьбой против правительства и министров, Бен Хорин умеет зарабатывать на жизнь. А как зарабатывает на жизнь настоящий государственник? Его пиар-фирма Бен Хорин - Александрович работает на большое количество органов власти и государственных компаний. Во многих случаях во главе этих органов стоят те самые люди, которым так яростно противостоит Бен Хорин.



Вот список заказчиков:



Комиссия по ценным бумагам и биржам - подчиняется министерству финансов, то есть к министру финансов Смотричу, одному из ведущих лидеров и сторонников реформы.



Управление по делам древностей - прикреплено к Управлению по делам наследия, возглавляемому министром Амихаем Элиягу из движения Оцма Йегудит, также являющимся яростным сторонником реформы.



Национальное управление гражданской службы - орган, подчиняющийся министру по национальным задачам, возглавляемый министром Орит Струк из партии Смотрича и Ротмана, полностью поддерживает реформу.



Управляющая компания шоссе №6, и компания Нативей Тахбура Ирониим - две государственные компании, подчиняющиеся министерству транспорта во главе с министром Мири Регев.



Фонд природы и наследия - орган, действующий при управлении природы и парков, - подчиняется министерству охраны окружающей среды во главе с министром Идит Сильман.



Кроме того, Бен Хорин работает с множеством околоправительственных организаций и фондов, получающих государственные бюджеты - как например, организация Инвалидов ЦАХАЛа, Бетерем - фонд помощи детям и другими.



Об этих связях по-прежнему сообщается на сайте офиса в разгар реформы, которая принесет с собой "фашизм" и "диктатуру". Возникает вопрос: в рамках протеста, разрывающего на части армию и народ Бен Хорин также разорвет свои деловые отношения с вредоносным правительством? Может быть, правительство плохое, действительно диктаторское, а деньги его хорошие? И, возможно, с точки зрения Бен Хорина деньги, получаемые от отказничества тоже хорошие, а может быть и самые лучшие.



В любом случае, следует задать другой вопрос: Уместно ли бизнес-компании, пропагандирующей и представляющей незаконные, политически ангажированные акции протеста против правительства и Кнессета, в котором представлена большая часть населения, пользоваться немалыми бюджетами налогоплательщиков.



