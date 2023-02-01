



Государственные адвокаты угрожают забастовкой против судебной реформы

Комитет, представляющий государственных адвокатов, угрожает объявить забастовку в знак протеста против запланированной правительством реформы судебной системы, сообщает новостной сайт Walla.



Сегодня адвокатская коллегия объявила о трудовом споре, что является первым шагом перед забастовкой, заявив, что запланированные реформы "значительно повлияют на работу адвокатов и, как ожидается, нанесут серьезный ущерб организации".



Запланированная кардинальная реформа вызвала резкую критику даже со стороны давних ее сторонников и привела к еженедельным массовым протестам и публичным петициям со стороны различных должностных лиц, специалистов, частных компаний и других организаций.



Законодательные изменения, предложенные министром юстиции Яривом Левиным, серьезно ограничат возможности БАГАЦ отменять законы и решения правительства, а "отменяющая оговорка" позволит Кнессету принять заблокированные судом законы простым большинством в 61 голос. Реформа также предоставит правительству полный контроль над назначением судей и запретит суду использовать критерий "разумности" для оценки законодательства и решений правительства. Кроме того, министры получат возможность назначать своих собственных юридических советников вместо того, чтобы получать консультации от советников, работающих под эгидой Министерства юстиции.

