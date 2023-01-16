



Государства пересматривают взгляды на развитие атомной генерации

Российское вторжение в Украину заставило государства пересмотреть взгляды на развитие атомной генерации...



Например, Япония и Франция, планировавшие закрыть часть своих ядерных реакторов, прошлой весной изменили этот курс после вторжения России в Украину.



Германия, которая должна была отказаться от эксплуатации всех своих реакторов до конца 2022 года, временно приостановила остановку двух последних двух во избежание дефицита энергии.



Другие европейские страны, в том числе Польша и Румыния, идут дальше, планируя покупать ядерные реакторы, производимые в Соединенных Штатах. По подобным соображениям, Чехия выбрала Westinghouse одним из трех финалистов текущего тендера на новую атомную генерацию.



Даже развивающиеся страны, такие как Гана, Кения и Филиппины, за последние три месяца объявили, что намерены построить новые АЭС для достижения своих целей экономического развития и чистой энергии.