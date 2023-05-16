



Государства-члены ЕС приняли исторический закон о борьбе с вырубкой лесов

Сегодня государства-члены ЕС официально одобрили знаменательный закон о борьбе с вырубкой лесов, который ставит Европейский союз на путь сокращения потребления товаров, представляющих опасность для леса.



Закон предотвратит импорт и продажу широкого перечня товаров, связанных с вырубкой и деградацией лесов, включая кофе, древесину, пальмовое масло, скот, сою, каучук и какао, а также продукты их переработки.



Он также обязывает Европейскую комиссию в течение следующих двух лет предложить новый закон, который мог бы обязывать финансовые учреждения проводить комплексную проверку для предотвращения инвестиций в проекты, вызывающие вырубку лесов.



Джулия Бонди, старший участник кампании Global Witness за леса ЕС, сказала: "Сегодняшнее принятие закона является знаменательным моментом в борьбе с глобальным обезлесением, несмотря на тревожное воздержание некоторых государств-членов. Чтобы навсегда положить конец соучастию ЕС в вырубке лесов, теперь нам нужно перекрыть денежный поток, финансирующий его — теперь Европейская комиссия должна выполнить свое обещание выполнить обязательства, чтобы остановить тех, кто финансирует уничтожение мировых лесов.



Европейское финансирование вырубки лесов остается серьезной угрозой для мировых лесов.



В прошлом месяце расследование Global Witness показало, что некоторые финансовые учреждения ЕС увеличили свои инвестиции в компании, связанные с тем, что было описано как "худший в мире кризис вырубки лесов" в Парагвае.



Ранее Global Witness показал , как финансовые учреждения ЕС заключили сделки на сумму 30,6 млрд евро с 20 агрокомпаниями, обвиняемыми в вырубке лесов в период с 2016 по 2020 год.



Постановление теперь будет переведено и опубликовано в официальном журнале Европейского союза и вступит в силу для всего блока через 20 дней после этого.

