



Госскретарь США Блинкен рассказал, о чем пытался договориться с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел сегодня, 2 марта, переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из тем обсуждений стала война РФ против Украины. Об этом глава Госдепа заявил в ходе пресс-конференции, передает CNN.



По словам американского чиновника, он призвал Россию прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Также Блинкен подтвердил поддержку Украины со стороны США.



"Каждый член "Большой двадцатки" и практически каждая страна в целом продолжают нести расходы, связанные с агрессивной войной России", - сказал Блинкен.



При этом он добавил, что призвал Лаврова отменить безответственное решение о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.



"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, что люди во всем мире ожидают от нас как от ядерных держав", - сказал глава Госдепа.



Блинкен заявил, что заверил Лаврова в готовности США взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями "независимо от того, что происходит в мире и в отношениях между странами".



Напомним, ранее неназванный чиновник Госдепа рассказал, что Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.