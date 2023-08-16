



Госсекретарь США: Вторжение РФ в Украину - это стратегический провал Путина

Вторжение России в Украину уже обернулось для президента РФ Владимира Путина стратегическим провалом. Он должен четко понимать, что продолжать агрессию бесполезно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



"На следующей неделе мы будем отмечать полтора года полномасштабного вторжения России - полтора года бомбардировок украинских школ и больниц, использование в качестве оружия продовольствия и топлива, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищения украинских детей. Столько же времени народ Украины демонстрировал выдающееся мужество и стойкость", - сказал Блинкен.



Он отметил, что Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать Украину, пока в ней не будет установлен справедливый и крепкий мир. Госдеп США работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать и при необходимости защищаться от будущей российской агрессии.



"Украина должна четко понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые примут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии", - отметил Блинкен.