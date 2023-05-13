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Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД Украины
13.05.2023 08:41 Евгения Маркова

Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры, сообщает Госдепартамент США.

Чиновники обсудили текущую подготовку Украины к контрнаступлению и вопрос, как вклад международных партнеров может способствовать его успешности.

Госсекретарь отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, и подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности, подчеркнув обещание президента Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия, если возникнет такая потребность.

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