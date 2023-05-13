



Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры, сообщает Госдепартамент США.



Чиновники обсудили текущую подготовку Украины к контрнаступлению и вопрос, как вклад международных партнеров может способствовать его успешности.



Госсекретарь отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, и подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности, подчеркнув обещание президента Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.



Ранее Энтони Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия, если возникнет такая потребность.