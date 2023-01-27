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Госсекретарь США посетит Египет и Израиль
27.01.2023 17:27 Ольга Белозерова

Госсекретарь США посетит Египет и Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Египет, Израиль, а также Иудею и Самарию.

Об этом сообщает издание Egypt Independent.

В ходе визита Блинкен проведет консультации с партнерами по ряду приоритетных международных и региональных вопросов. К ним относятся, среди прочего, российское вторжение в Украину, Иран и израильско-палестинские отношения, обсуждение решения арабо-израильского онфликта на основе создания двух государств.

Это будет первый визит Блинкена в Израиль с тех пор, как к власти пришло правительство во главе с Биньямином Нетаниягу.
 

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