



Госсекретарь США Блинкен внезапно прибыл в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Украину, сообщает AFP.



По информации Reuters, госсекретарь США объявит о выделении военного финансирования в размере 2 миллиардов долларов для Украины и еще 18 государств, которые в будущем могут столкнуться с российской агрессией.



Источник в Офисе президента Украины сообщил, что планируется, что Блинкен проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



Ранее, на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена предоставит 2 млрд долларов долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, "наиболее потенциально подверженных риску будущей российской агрессии".



Это в дополнение к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники на сумму 675 млн долларов для одной только Украины,



Напмним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.