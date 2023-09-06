



Госсекретарь США Блинкен приехал в Украину

В среду, 6 сентября, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приехал в Украину с официальным визитом.



Ранее о визите Блинкена не сообщалось из-за соображений безопасности.



Утром в центре Киева частично перекрыли движение транспорта. Это обычно происходит, когда в столицу прибывают международные лидеры и делегации.



Стоит заметить, что поездка государственного секретаря США происходит на фоне смены министра обороны Украины. Сегодня кандидатуру Рустема Умерова на должность нового главы Минобороны должна поддержать Верховная Рада.



Также вчера, 5 сентября, украинский парламент решил вернуть электронное декларирование для чиновников, но без важной поправки, которая предусматривает открытие деклараций.



В последний раз Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года. Тогда поездку американского госсекретаря также не анонсировали заранее.