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Госсекретарь США Блинкен приехал в Украину
06.09.2023 09:39 Раиса Вовк

Госсекретарь США Блинкен приехал в Украину

В среду, 6 сентября, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приехал в Украину с официальным визитом. 

Ранее о визите Блинкена не сообщалось из-за соображений безопасности.

Утром в центре Киева частично перекрыли движение транспорта. Это обычно происходит, когда в столицу прибывают международные лидеры и делегации.

Стоит заметить, что поездка государственного секретаря США происходит на фоне смены министра обороны Украины. Сегодня кандидатуру Рустема Умерова на должность нового главы Минобороны должна поддержать Верховная Рада.

Также вчера, 5 сентября, украинский парламент решил вернуть электронное декларирование для чиновников, но без важной поправки, которая предусматривает открытие деклараций.

В последний раз Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года. Тогда поездку американского госсекретаря также не анонсировали заранее.

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