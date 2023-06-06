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госконтролер Матаниягу Энгельман | Фото: Пресс-служба ведомства Государственного контролера
06.06.2023 12:11 Алина Груднева

Госконтролер: ведется проверка использования полицией шпионского ПО Pegasus

В настоящее время проводится проверка возможного использования правоохранительными органами шпионской программы Pegasus израильской компании NSO.

Об этом сообщил государственный контролер Матаниягу Энгельман на конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.

 "В последние месяцы мы активно проверяем использования технических средств правоохранительными органами, и в частности израильской полицией, в правоприменительных целях. В рамках инспекции мы также проверяем использование полицией различного программного обеспечения для взлома мобильных телефонов, такого как Pegasus, с точки зрения защиты частной жизни граждан", - пояснил он. 

По словам госконтролера, его ведомство продолжит стоять на страже и противодействовать текущим и будущим опасностям, а также проводить инспекции в сфере кибербезопасности, информационных технологий и защищать конфиденциальность граждан.
 
 

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