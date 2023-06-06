



Госконтролер: ведется проверка использования полицией шпионского ПО Pegasus

В настоящее время проводится проверка возможного использования правоохранительными органами шпионской программы Pegasus израильской компании NSO.



Об этом сообщил государственный контролер Матаниягу Энгельман на конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.



"В последние месяцы мы активно проверяем использования технических средств правоохранительными органами, и в частности израильской полицией, в правоприменительных целях. В рамках инспекции мы также проверяем использование полицией различного программного обеспечения для взлома мобильных телефонов, такого как Pegasus, с точки зрения защиты частной жизни граждан", - пояснил он.



По словам госконтролера, его ведомство продолжит стоять на страже и противодействовать текущим и будущим опасностям, а также проводить инспекции в сфере кибербезопасности, информационных технологий и защищать конфиденциальность граждан.



