



Госконтролер провел внезапную проверку постов ЦАХАЛа на севере Израиля

Государственный контролер Матаниягу Энгельман провел внезапную проверку военных постов ЦАХАЛа на северной границе.



По данным пресс-службы Управления госконтролера, заключения будут опубликованы в отчете после осенних праздников.



Проверка проходила следующим образом: Госконтролер, гендиректор Управления госконтролера Ишай Вакнин, начальник отдела безопасности в Управлении Эйтан Дахан и сотрудники отдела были разделены на четыре команды, каждая из которых провела неожиданный аудит на двух пунктах, с уведомлением всего за один день.



Во время проверки Энгельман посетил военную базу на горе Дов (Хар Дов) и другие базы в регионе. Кроме того, госконтролер изучил позиции "Хизбаллы" возле аванпоста "Ципорен". В рамках аудита также изучаются оборонные решения в контексте оборонительных сооружений на северной границе, строительство которых еще не завершено.



Госконтролер и его команда встретились со старшими офицерами на местах, а также с солдатами, с которыми была проведена беседа без присутствия их командиров. В центре внимания проверки были компетентность и готовность сил ЦАХАЛа к их текущим оперативным задачам и возможной эскалации в данном секторе, а также инфраструктура и условия проживания.



"В последние годы ситуация с безопасностью на севере вызывает беспокойство. "Хизбалла" построила аванпосты в нарушение резолюции 1701, и мы должны убедиться, что ЦАХАЛ готов к любому сценарию. Поэтому Управление госконтролера обязано проверить, готова ли армия на тактическом уровне и получают ли бойцы необходимые инструменты и условия для выполнения своей миссии. Хочу поблагодарить солдат и офицеров, которые не смыкая глаз защищают северную границу в тяжелых условиях, а также за то, что открыли нам двери несмотря на предупреждение всего за сутки до проверки. Результаты аудита мы опубликуем в отчете, который будет представлен в ближайшие месяцы", - сказал Энгельман.