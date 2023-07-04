



Госконтролер опубликовал годовой отчет о работе местных органов власти

Во вторник, 4 июля, государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал ежегодный отчет о работе местных органов власти.



Он содержит критику работы местных властей по многочисленным и жизненно важным вопросам, таким как: сексуальные домогательства на рабочем месте; ветеринарная служба; отношение к пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями; содержание и безопасность образовательных учреждений; действия местных органов власти, призванные улучшить академическую успеваемость в школах; «арнона» (городской налог) - регулирование, взимание и предоставление скидок и другим вопросам.



Предотвращение сексуальных домогательств



Более половины сотрудников местных органов власти, прошедших проверку, заявили, что они не знают, кто несет ответственность за предотвращение сексуальных домогательств в муниципалитете. Каждая седьмая сотрудница муниципалитетов ответила, что подвергалась сексуальным домогательствам или знакома с той, кто им подвергался на рабочем месте. Госконтролер отмечает, что все местные органы власти должны принять меры для повышения чувства защищенности сотрудников от сексуальных домогательств и создать рабочую среду, в которой нет места этим явлениям. Министерство внутренних дел в координации с министерством юстиции должно продолжить работу по урегулированию этого вопроса и убедиться, что у местных властей есть соответствующие инструменты для борьбы с сексуальными домогательствами.



Ветеринарная служба – надзор за мясными продуктами



В мае 2022 года в доме престарелых скончались 3 жителя. Проверка Минздрава выявила, что в подаваемом им мясе был обнаружен аномальный уровень бактерий. В 2021 году было уничтожено более 85 тонн мяса и мясных продуктов, непригодных для употребления в пищу человеком. В более 90% мест сбыта мяса и мясных продуктов не проходила проверка упол­­номоченных ветеринарных служб. Госконтролер призывает Минздрав и местные органы власти принять меры по устранению недостатков в работе и удостовериться в том, чтобы ветеринарный надзор в дальнейшем осуществлялся на всех объектах сбыта мяса и мясных продуктов.



Отношение местных властей к пожилым людям



Старение населения является всемирным явлением, которое ставит новые задачи перед специалистами в области социального обеспечения и медицины. В Израиле также очевидна тенденция увеличения ожидаемой продолжительности жизни, и местные органы власти играют центральную роль в предоставлении услуг пожилым гражданам и в разработке решений для их потребностей. В Израиле проживает 1,16 млн пожилых граждан, а их доля в общей численности населения составляет 12%. На фоне этих данных, Энгельман рекомендует местным органам власти разнообразить каналы связи с пенсионерами и улучшить для них доступность информации. Также рекомендуется составить подробный план по работе с пожилыми людьми, включающий долгосрочные цели и задачи.



Услуги, предоставляемые людям с ограниченными возможностями



Только 23% опрошенных местных органов власти сообщили, что они в состоянии предоставить все необходимые услуги жителям с ограниченными возможностями. 90% местных властей неспособны предоставить необходимые условия всем малышам с особыми потребностями и им приходится отправлять их в учреждения в других городах. Некоторые малыши вынуждены добираться 70 км до специальных учреждений. Госконтролер рекомендует органам, на которые возложена ответственность за этот вопрос, включая местные органы власти и министерства социального обеспечения, образования и внутренних дел, разобраться в причинах, которые привели к существующей ситуации и разработать приемлемые пути ее разрешения. Кроме того, местным органам власти рекомендуется принять активные меры в сотрудничестве с министерством социального обеспечения, с целью обеспечить людям с ограниченными возможностями доступность к предоставляемым муниципалитетами услугам.



Содержание и безопасность в старших школах



В 65% проверенных школ были обнаружены протечки крыш и следы влаги на стенах, а также неоднократные дефекты безопасности в дверях, шкафах или питьевом оборудовании. Госконтролер рекомендует местным органам власти, которые фигурируют в данном отчете, немедленно предпринять меры в отношении содержания учебных заведений и соблюдения правил безопасности, чтобы обеспечить школьникам оптимальную и безопасную среду.



Улучшение академической успеваемости в школах



Наряду с министерством образования местные органы власти стали в последние годы значимым фактором, влияющим на достижения учащихся в системе образования. Наряду с обязательной программой, существует широкий спектр шагов, которые могут инициировать местные власти в соответствии со своей политикой и приоритетами. Например, программы обогащения знаний, навыков и повышения уровня образования; повышение квалификации педагогических коллективов; школьные вечеринки; инвестиции в улучшение инфраструктуры, новое оборудование и многое другое. Проверка выявила, что инвестиции в образование сильно разнятся от города к городу.



Госконтролер рекомендует местным властям принять все возможные меры на благо учащихся, провести всестороннюю проверку местной образовательной системы, определить потребности учеников, выявить пробелы и в соответствии с этим разработать необходимые программы. Кроме того, министерство просвещения должно более тщательно следить за внедрением нового формата работы - реализации административной и бюджетной гибкости в школах и местных органах власти в отношении внешних образовательных программ; проводить регулярные проверки, в том числе в сотрудничестве с местными органами власти, чтобы убедиться, что действия по улучшению академических достижений в школе, предпринимаемые властями, достигают своих целей.