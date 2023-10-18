



Госконтролер оценил плачевное состояние бомбоубежищ на севере

Госконтролер Матаниягу Энгельман проверил состояние бомбоубежищ на севере Израиля.



Особое внимание было уделено региональным советам Мате Ашер и Маале-Йосеф, которые находятся в непосредственной близости к границе с Ливаном, откуда "Хизбалла" наносит удары.



"Выявлены значительные проблемы в защите гражданского населения. Например, проблемы убежищ в старых жилых домах. Остро стоит вопрос в необходимости в сооружении дополнительных укрытий и ремонта бомбоубежищ, которые находятся в плохом состоянии. Кроме того, в дополнение к недостаткам в снабжении отрядов быстрого реагирования в населенных пунктах, большинство членов этих отрядов были призваны в милуим", - сообщила пресс-служба управления госконтролера.



Отчет о выявленных проблемах передан силам безопасности и другим соответствующим ведомствам. Уточняется, что главы местных советов на севере пожаловались на отсутствие должного внимания со стороны правительственных учреждений.



"Это бомбоубежище должно служить населению города в чрезвычайных ситуациях. Однако, мы обнаружили значительные проблемы в дееспособности убежищ: во многих отсутствует освещение, туалеты неисправны, некоторые затоплены. Такие условия не обеспечивают необходимой защиты для жителей приграничных районов на севере страны. В домах, которые мы посетили, живут пожилые люди, бедные слои населения. Поэтому требуется активное участие правительства, чтобы привести в порядок бомбоубежища и укрытия в приграничных районах на севере и юге. Этот вопрос необходимо решить в скором порядке", сказал Энгельман, посетив бомбоубежище в городе Маалот-Таршиха.

