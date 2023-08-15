



Госконтролер начал расследование взрывов на территории военного завода

Госконтролер Энгельман объявил сегодня (вторник) о начале расследования взрывов на территории военного завода ТААС, расположенного неподалеку от городов - Ход а-Шарон, Герцлия, и Рамат-ха-Шарон. Очередной взрыв произошел сегодня ночью.



Госконтролер Энгельман, мэр Рамат-ха-Шарона Ави Грубер, мэр Герцлии Моше Фадлон и мэр Ход-ха-Шарона Амир Кохави посетили сегодня (вторник) место взрыва. Мэры рассказали госконтролеру об опасности, исходящей от военного комплекса. После этого они провели рабочее совещание с представителями управления государственного контролера.



Госконтролер Энгельман заявил: "Мы находимся рядом с жилыми кварталами. Здесь же расположен промышленный комплекс, являющийся бомбой замедленного действия. Буквально сегодня мы получили напоминание насколько это опасно для сотен тысяч граждан в самом сердце страны. Комплекс находится в запущенном состоянии, в том числе, это касается очистки земли, ее обработки и удаления различных осадков. Я решил начать проверку, чтобы понять, кто ответственный за такую ситуацию, кто запустил этот комплекс и не занимался им в течение десятилетий, осознавая при этом проблематичность происходящего. Из-за множества ведомств, причастных к этому комплексу, ничего не делается, и ситуация становится критически опасной. Я обращаюсь к премьер-министру с призывом вникнуть в суть дела, четко обозначить сроки по решению проблемы, действовать прозрачно по отношению к руководителям местных органов власти и жителям ближайших городов, и очистить все загрязнённые территории как от взрывчатых, так и от загрязняющих веществ".





Мэр Ход-ха-Шарона Амир Кохави: "Три взрыва за полтора месяца — лучший пример того, как правая рука государства, которое спешит построить здесь десятки тысяч единиц жилья без согласования, не знает, что делает левая рука государства, которая десятилетиями смешивала здесь химикаты и закапывала взрывоопасные вещества. План "Комплекс ТААС" - это провал. Он нанес ущерб естественной роще из 80000 деревьев, ликвидировал естественный водосборный бассейн и, прежде всего, представляет собой ощутимый риск для жизни всех, кто будет здесь работать или жить, если вообще когда-нибудь удастся построить здесь жилые дома. Существует альтернативный план, и именно он должен быть реализован – в его рамках жилые дома будут строится в близлежащих городах, на территории ТААС будет возведен огромный парк. Кроме того, следует изучить намерения государства провести маршрут метро через территории ТААС и игнорирование с его стороны реальных городов. Раскопки в наиболее загрязненных участках земли приведут к экологической, экономической и социальной катастрофе - следует изучить этот вопрос и изменить маршрут метро".



Мэр Рамат-ха-Шарона Ави Грубер: "Я благодарю государственного контролера за то, что он оперативно среагировал на ситуацию и осознал непосредственную опасность, исходящую от комплекса ТААС. Мы подвели его к краю забора, чтобы он мог увидеть ничтожное расстояние между забором и опасными заводами. Такая ситуация невыносима. Жители Рамат ха-Шарона живут в сотнях метров от опасных для жизни заводов, и никто ничего не делает по этому поводу. Чтобы довести ситуацию до абсурда – прямо на самой опасной территории планируется жилой район. Нет предела отсутствию здравого смысла. Есть две вещи, которые сделал бы любой здравомыслящий человек – остановил бы производство взрывчатых веществ рядом с жилыми районами и немедленно заморозил бы любые строительные планы".



Мэр Герцлии Моше Фадлон: "Опасность, исходящая от взрывчатых веществ на территории ТААС, усугубляется. Сколько сигналов должно поступить? Сколько дыма и взрывов нужно израильскому правительству, чтобы проснуться? Произошло уже несколько взрывов в короткий промежуток времени. Неужели, вы нуждаетесь в катастрофе с многочисленными жертвами? В течение многих лет я предупреждал и обращался к ведомствам, ответственным за ситуацию, но, к сожалению, они перекладывают ответственность друг на друга".

