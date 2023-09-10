



Госконтролер: Израиль все еще не готов к разрушительным землетрясениям

Израиль так и не подготовился к возможным разрушительным землетрясениям, несмотря на все приложенные к этому усилия.



Такое заявление на фоне стихийного бедствия в Марокко сделал государственный контролер Матаниягу Энгельман, пообещав опубликовать об этом подробный отчет.



"Несмотря на все предупреждения, Государство Израиль, судя по всему, не сумело подготовиться к землетрясению", - подчеркнул он.



Энгельман призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и всех министров в правительстве немедленно исправить недостатки, пока не поздно.



Ранее в этом году эксперты предупредили, что для подготовки к землетрясениям необходимо укрепить 800 тысяч зданий и критически важную инфраструктуру. В феврале премьер-министр поручил оценить готовность к такому стихийному бедствию.