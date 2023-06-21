



Госконтролер будет проводить внезапные проверки в госучреждениях

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман представил вчера (вторник) в Кнессете проект "Индекс госуслуг", который он инициировал в качестве Уполномоченного по рассмотрению жалоб населения. В мероприятии, посвященному Дню омбудсмена, приняли участие председатель комиссии Кнессета по вопросам государственного контроля депутат Мики Леви и председатель специальной комиссии по публичным обращениям депутат Ицхак Пиндрус.



В этом Индексе основные государственные органы будут ранжированы по качеству оказываемых ими услуг. Цель Индекса в том, чтобы граждане, обращаясь в государственные органы, получали качественный и эффективный сервис.



На мероприятии госконтролер Энгельман заявил: «Мы разработали Индекс государственных услуг, который будет определять качество предоставляемого сервиса госучреждениями по четким критериям. Индекс будет содержать оценку качества фронтального и телефонного обслуживания, а также онлайн услуг, включая часы работы, доступность и тд. Мы будем проводить внезапные проверки и использовать "скрытых" клиентов, чтобы оценить работу сотрудников госструктур.



Жалобы, касающиеся госуслуг, ежегодно рассматриваемые омбудсменом, составляют более трети от всех поступающих к нам обращений. Большое количество жалоб на госуслуги свидетельствует об их значимости для граждан, учитывая, что 55% от поступающих жалоб признаются оправданными.



В качестве омбудсмена я намерен опубликовать специальный отчет на тему оказания государственных услуг, с информацией о том, что беспокоит общественность исходя из поступающих к нам жалоб. В отчете также будут отражены стандарты надлежащего и достойного государственного сервиса. Госуслуги не должны доставлять дискомфорт и причинять моральный ущерб».

