



Госконтролер: Арабский криминал – оглушительный провал правительства

Государственный контролер Матаньяху Энгельман в четверг, 14 сентября назвал “неадекватной” реакцию правительства на рост преступного насилия в арабских городах Израиля, из-за которого в этом году количество убийств в общине достигло рекордного уровня.



“Рост преступности в арабском сообществе представляет собой вопиющий провал израильского правительства”, – заявил Энгельман во время конференции в Сахнине, назвав ситуацию “немыслимой”. “Премьер-министр, министр национальной безопасности и все министры должны действовать для искоренения преступности в арабском обществе”.



Ссылаясь на предыдущий отчет, который он опубликовал два года назад, Энгельман отметил, что с тех пор уровень преступности резко возрос – в первой половине этого года было убито больше членов сообщества, чем за весь 2019 год.



Государственный контролер заявил, что его офис приступит к подготовке нового отчета, сосредоточив внимание на общей реакции правительства на преступность в арабских регионах, включая межминистерское сотрудничество и реализацию планов по решению этого вопроса. В докладе также будут рассмотрены действия правительства по борьбе с организованной преступностью, “системный ответ” на незаконное огнестрельное оружие и усилия по борьбе с “экономической преступностью”.



В докладе будут рассмотрены и причины насилия, которых, по словам Энгельмана, “множество”. Он назвал одной из причин тот факт, что более 29% – 50 000 арабских молодых людей бездельничают и находятся вне систем образования и трудоустройства, что более чем вдвое превышает средний показатель по ОЭСР.