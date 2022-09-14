



Госдуме РФ предложили засекретить обсуждение "спецоперации" в Украине

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин предложил засекретить обсуждения "спецоперации" в Украине. По мнению Володина, обсуждение подробностей "спецоперации" в Госдуме должно проходить "за закрытыми дверями".



Об этом сообщает РБК.



"Мы хотим открытости? Мы хотим высказать свою точку зрения? Но это войсковая операция. В таких случаях есть правила другие, давайте из этого исходить", - заявил Володин.



Чиновник подчеркнул, что открытые обсуждения могут "нанести вред".