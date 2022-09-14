Новости » Политика
Госдуме РФ предложили засекретить обсуждение "спецоперации" в Украине
14.09.2022 21:18 Ольга Белозерова

Госдуме РФ предложили засекретить обсуждение "спецоперации" в Украине

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин предложил засекретить обсуждения "спецоперации" в Украине. По мнению Володина, обсуждение подробностей "спецоперации" в Госдуме должно проходить "за закрытыми дверями".

Об этом сообщает РБК.

"Мы хотим открытости? Мы хотим высказать свою точку зрения? Но это войсковая операция. В таких случаях есть правила другие, давайте из этого исходить", - заявил Володин.

Чиновник подчеркнул, что открытые обсуждения могут "нанести вред". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы