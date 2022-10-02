



Госдума РФ может лишить депутатов отсрочки от мобилизации

В Госдуме Российской Федерации подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки, чтобы они могли мобилизоваться и отправиться воевать в Украину.



Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Виталий Милонов.



По его словам, действующий закон дает депутатам отсрочку от мобилизации, и те, кто самомобилизуется сталкивается с проблемами из-за пропусков заседаний в Госдуме. Депутаты никак не могут оформить свое отсутствие, потому что командировки в зону боевых не действий не предусмотрены.



"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", - объяснил Милонов.



Отдельно "единорос" Виталий Милонов отметил, что депутаты не получают денег за "службу" на Донбассе, и ездят туда "за собственные средства".

