



Госдума работает над введением военного положения в России

В Госдуме РФ решили срочно ввести административную ответственность для россиян за нарушение режима военного положения. Для этого в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях будут внесены соответствующая статья. Она предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест до 30 суток гражданам, а также штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или аналогичный по срокам арест для должностных лиц. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на проект решения совета нижней палаты парламента.



Депутаты рассмотрят поправки уже 14 июня. Они включены в законопроект об уточнении порядка задержания автотранспортных средств, принятого в первом чтении 5 апреля 2023 года.



“Военное положение у нас не вводилось слишком давно, 80 лет, поэтому подкрепить эти нормы ответственностью просто необходимо. Не применялась никакая ответственность по этому закону и каких-либо специальных статей не было. С учетом нынешних реалий нужно вводить соответствующие санкции”, – объяснил автор поправок, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.



По его словам, закон будет действовать в регионах, где введено военное положение – это оккупированные Россией Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины.



При этом новые ограничения могут затронуть любые территории, где в случае активизации военных действий может быть объявлено военное положение, отмечает юрист Юрий Капштик. Он обратил внимание на то, что поправки наделяют особыми полномочиями военных и сотрудников Росгвардии. В частности, относительно проверок жителей, поддержания порядка, доставки нарушителей или подозреваемых.



В современной истории России режим военного положения не был объявлен ни разу. Такой режим вводится только при наличии внешней угрозы или агрессии по отношению к государству. По законам России агрессией считается вторжение или нападение иностранных войск, вхождение вооруженных групп, блокада портов или берегов и разрешение другого государства использовать свою территорию для атаки.



Военное положение вводится указом президента РФ, после чего Совет Федерации в течение 48 часов должен утвердить это решение. Режим может устанавливаться как по всей стране, так и в отдельных регионах.



В Кремле не обсуждают введение военного положения на всей территории России, заявлял спикер президента РФ Дмитрий Песков после атаки беспилотников на Москву.



“Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений по этому поводу не ведется”, – подчеркнул Песков.