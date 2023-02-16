



Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора

Депутаты Госдумы на заседании в четверг единогласно приняли закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, в том числе его Устава.



Всего было денонсировано 21 документ, среди которых:

Конвенция о защите прав человека и основных свобод;

Европейская конвенция о пресечении терроризма;

Европейская хартия местного самоуправления;

Европейская социальная хартия.

"16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили своё действие для России", — говорится в пояснительной записке к документу.Законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России 17 января внёс в Госдуму лично президент Владимир Путин. В тот же день глава государства назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.