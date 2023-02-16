Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора
Депутаты Госдумы на заседании в четверг единогласно приняли закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, в том числе его Устава.
Всего было денонсировано 21 документ, среди которых:
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод;
- Европейская конвенция о пресечении терроризма;
- Европейская хартия местного самоуправления;
- Европейская социальная хартия.
Законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России 17 января внёс в Госдуму лично президент Владимир Путин. В тот же день глава государства назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.