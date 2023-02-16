



Госдума приняла закон о русском языке: Какие иностранные слова запретят

Госдума приняла закон об иностранных словах в русском языке. Никакого мата, никаких иностранных словечек (за исключением предусмотренных нормативными справочниками, которые еще предстоит составить).



В тексте законопроекта, который Госдума приняла 16 февраля говорится следующее: «Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях». Другими словами: говорите по-русски, если не знаете как, посмотрите в словари, если и там нет нужного слова, тогда уже заимствуйте.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту - это все ради защиты русского языка от чрезмерного заимствования. Но касается документ и матерных, нецензурных выражений.



Автором идеи стало правительство. Именно оно в конце октября прошлого года внесло уже разработанный документ в Думу. По словам некоторых экспертов, толчком к этому стали обновления в орфографическом словаре Института русского языка РАН им. Виноградова. Это произошло как раз в сентябре. Тогда ученые добавили 151 новое слово. Среди них: «чэвэкашник», «шаурма», «тероборона», «штрафизолятор», «телеграмм-канал», «погуглить», и даже «покерфейс».



Стоит отметить, что тех самых справочников и нормативных словарей грамматики, на которые надо ориентироваться, в природе пока не существует. Их еще только предстоит разработать ученым-лингвистам после того, как законопроект пройдет согласование в Совете Федерации и будет подписан президентом. Останутся ли там покерфейсы, неизвестно.



