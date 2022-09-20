



Госдума одобрила поправку о введении в уголовный кодекс понятия "мобилизация"

Во вторник состоялось пленарное заседание Госдумы РФ. Российские законодатели одобрили поправку предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".



Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".