



Госдума намерена конфисковать имущество ""оскорбляющих РФ"

В Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из РФ россиян, которые ее «поливают грязью». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова цитирует ТАСС.



«Поэтому когда говорят, что излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность… А может даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход. Мы его сейчас изучаем, и начнется работа в этом направлении», — сказал Володин на пленарном заседании. По его словам, нормы в отношении уехавших должны носить дифференцированный характер.



«Но, что очевидно и правильно сказала Елена Александровна (Ямпольская, глава комитета ГД по культуре), у нас много разных деятелей, поэтому подход должен быть тоже дифференцированный, с пониманием того, что из них кто натворил», — добавил Володин.