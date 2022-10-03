



Госдума готовит ратификацию договоров о принятии новых субъектов в состав РФ

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Пакет документов опубликован в думской электронной базе в воскресенье.



Во всех четырех проектах предлагается "ратифицировать договор между РФ и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей об их принятии в Россию и образовании в составе РФ новых субъектов". Документы подписаны в Москве 30 сентября.



В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей РФ.



Рассмотрение этих документов в Госдуме запланировано на 3 октября, а в Совете Федерации - на 4 октября. Ранее в воскресенье Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин подписал с главами этих территорий договоры о включении их в состав РФ. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов